مستجدات مفاوضات السودان.. ماذا تم حتى الآن؟ (تقرير)

في الساعات الماضية، تصاعدت حدة التوتر، بين المجلس العسكري القابض على السلطة في السودان، وقوى المعارضة التي تصرّ على تسليم السلطة للمدنيين، وذلك في انعكاس مباشر لتعثر المفاوضات بين الطرفين، بسبب الاختلاف على نسب التمثيل في مجلس الحكم، الذي من المفترض أن يجمع ضباطاً من الجيش، وقيادات من قوى «إعلان الحرية والتغيير».

ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين، فيما يسعى الجيش إلى مجلس يضم 10 أعضاء، 7 منهم ضباط والآخرون من المدنيين.

وأعلن مسؤول عسكري سوداني كبير أن قائد الجيش الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان سيترأس المجلس المشترك، ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو «نسخة» عن النظام القديم.

واتهمت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان المجلس العسكري الانتقالي بعدم الجدية في نقل السلطة إلى المدنيين، وفي مؤتمر صحفي، أكدت قوى الحرية والتغيير تمسكها بسلطة مدنية لديها صلاحيات حقيقية، بتمثيل عسكري محدود.

أعلنت قوى الحرية والتغيير في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، أن "المجلس العسكري غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين"، وقالت قوى الحرية والتغيير: "ننتظر من المجلس العسكري الموافقة على تسليم السلطة للمدنيين".

وأكدت القوى على "التمسك بسلمية الثورة، ورفض الانجرار للعنف"، وأوضحت قوى الحرية والتغيير أنها "بحثت مع المجلس العسكري صلاحيات المجلس السيادي".

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وشددت القوى على تمسكها "بوجود مجلس سيادي مدني مع تمثيل محدود للعسكريين"، وألمحت القوى إلى أن الجيش يريد على العكس "يريد مجلسا سياديا عسكريا بتمثيل مدني محدود للغاية".

من جهته اتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني قوى إعلان الحرية والتغيير بعدم احترام تعهداتها، وأكد الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس أن المجلس وافق خلال جولات الحوار مع قوى الحرية والتغيير على مقترح بانضمام مدنيين إلى المجلس العسكري.

ويقول أشرف عبد العزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة: “بالرغم من الاتهامات المتبادلة واللغة التي تغيرت من لغة التفاوض إلى لغة الهجوم غير المسبوق وكذلك الهجوم الضاري من ناحية المجلس العسكري على لسان نائب رئيس المجلس العسكري، وكذلك على لسان المتحدث باسم الحرية والتغير الدكتور أمجد فريد، او القيادي بوفد التفاوض الأستاذ صديق يوسف وغيرهم، إلا ان كلا الطرفين لم يعلنا قطع التواصل بينهم تماما، وهناك جهود ووساطات بدأت ليعود الطرفين إلى التفاوض مرة أخرى”.

وأضاف: “قوى الحرية والتغير تضم في داخلها أربع تحالفات من بينها حركات مسلحة، وما يقصده المجلس العسكري الانتقالي بطلب دخول الفصائل المسلحة على خط المفاوضات، هو ان هناك بعض البيانات من الحركات المسلحة بدأت تظهر وتعلن أنها جزء من حركة الحرية والتغيير، ولكنها لا تعترف بوفد التفاوض، ولذلك هو يريد من الحضور وان يكون لهم ممثلين في وفد التفاوض”.

و اقترحت قوي ‎اعلان الحريه والتغيير في المؤتمر الصحفي، نقل وبث مباشر لجلسات المباحثات مع ‎ المجلس العسكري الانتقالي ، لفتح الباب أمام الجماهير لمتابعة المناقشات حول قضاياها ولمزيد من الشفافية .

واتت هذه المقترح نتيجة انعدام الثقة بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير باتهام كل منهما الطرف الاخر بعدم المصداقية