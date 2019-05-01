مادورو لبومبيو: من فضلك لا تتمادى في التفاهة

وقال مادورو ضاربا على الطاولة: "لم تشهد الولايات المتحدة من قبل مثل هذه الحكومة المجنونة… بولتون، وبينس، وبومبيو… كم من الحقد والكراهية في نفوسهم… إلى أي مستوى يمكن أن يصل عدم الإحساس، والجنون، والكذب، والتلاعب؟ في المساء قال بومبيو، إن لدى مادورو طائرة جاهزة للانطلاق ولكن الروس منعوه من مغادرة البلاد… من فضلك لا تتمادى في التفاهة يا سنيور"، وذلك حسب "CNN" الأمريكية.
وكان بومبيو، قد قال، أمس الثلاثاء، إن مادورو كان مختفيا عن الأنظار لفترة طويلة، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها واشنطن فإن طائرة كانت بانتظار مادورو في المطار، ولكن موسكو ضغطت عليه ومنعته من المغادرة.
وكان وزير الإعلام الفنزويلي خورخي رودريغيز، أعلن، أن حكومة فنزويلا تواجه مجموعة صغيرة من "العسكريين الخونة" تحاول القيام بانقلاب.
وقال زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو إنه بدأ "المرحلة النهائية" من خطته للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، داعيا الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.
وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، رفضه لمحاولة الانقلاب العسكري على الرئيس مادورو.
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