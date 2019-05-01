نجم المريخ الغربال يتألق في المحطات العربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

مرت مسيرة مهاجم المريخ والمنتخب السوداني، محمد عبد الرحمنن بعدة محطات حتى تذوق طعم النجاح خلال 3 مواسم فقط، وذلك ما بين موسمي 2017 و2019، وقد تحققت هذه النجاحات مباشرة بعد تحوله من فريقه السابق الهلال، لمنافسه التقليدي. جاء عبد الرحمن لفريق الهلال صبيا في 2010، بترشيح من نجل عزالدين عثمان أبرز أسطورة كروية بالهلال والسودان في سبعينيات القرن الماضي، وهو نادر عز الدين لاعب منتخب الناشئين السوداني الذي وصل نهائيات كأس العالم بإيطاليا 1991.لامس محمد عبد الرحمن الكرة بفئة الشباب بنادي الهلال، وكان منتظما في متابعة تدريبات الفريق الأول. والتطور الفني في مسيرته بدأ من محطة المدير الفني الفرنسي وقتها للهلال، دييجو جارزيتو في 2012. سمح المدرب جارزيتو، لمحمد بخوض الحصص التدريبية مع الفريق الأول، حتى تطور نسبيا وبدأ في اللعب رسميا مع الفريق الأول للهلال في موسم 2014، وحجز موقعه بين الأساسين. وبرزت المحطة الأصعب في مسيرة عبد الرحمن في لحظة الانطلاق بموسم 2015، حيث بدأ يعاني من الإصابات من حين لآخر. الإصابات المتكررة، أجبرت المدير الجديد وقتها التونسي نبيل الكوكي، ولقناعته بقدراته، على أن يوليه عنايته الشخصية، فاصطحبه لتونس للعلاج.التحول التاريخي وقع لمحمد عبد الرحمن، في منتصف سبتمبر/أيلول 2016 فقفز من مركب الهلال، إلى المريخ. وبسبب ذلك التحول، وهو لاعب ناضج ومكتمل فنيا، واجه حملة إعلامية مضادة ومؤثرة من إعلام ناديه السابق، لكن اللاعب تحملها. وانتظر محمد عبد الرحمن اللحظة التي ينتصر فيها لذاته، وحدث ذلك أول له مباراة ضد الهلال، حيث لدغ فريقه السابق بهدفين في دوري أبطال أفريقيا في 2017. وراهن عبد الرحمن على قدرته في مشوار التحدي وإثبات الذات حتى توج بلقب هداف الدوري مع المريخ في 2017، وأردفه بلقب هداف كأس زايد 2019، وتوج بذلك في مدينة العين بأبو ظبي، ليضع نفسه في سجل كبار نجوم الكرة السودانية.أهداف محمد جاءت في فرق قوية وبصورة مميزة بدأها بهدفين في لبنان ضد الجيش السوري، ثم هاتريك في شباك اتحاد العاصمة، وفي الدور ربع النهائي أحرز هدفين في شباك مولودية الجزائر. تألق عبد الرحمن جعله ينتظر أهم محطة في مسيرته الكروية، وهي الاحتراف الخارجي، حيث يدرس الآن عدة عروض من أندية عربية، من الجزائر كاتحاد العاصمة، وأحد السعودي، ورفض وكيله الكشف عن العروض الأخرى. نحت عبد الرحمن في الصخر، وتجاوز صعوبات نفسية وبدنية كبيرة، حتى وضع نفسه في سجلات المهاجمين الكبار، في كرة القدم السودانية