السودان…فتح التحقيق في قضايا فساد كبيرة

الخليج 365 : قال عضو المجلس صلاح الدين عبد الخالق في مؤتمر صحافي أمس، إن عملية كنس آثار النظام السابق مستمرة، مشيراً إلى تشكيل لجنة داخل المجلس لمكافحة الفساد برئاسة الفريق ياسر عبد الرحمن، معلناً عن اكتشاف فساد وشبهات فساد كثيرة وكبيرة أحيلت للنائب العام للتحقيق فيها، ورفض دمغ أعضاء المجلس بالانتماء للنظام السابق، منوهاً حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أنهم جزء من الثورة ولولاهم لما تحقق اقتلاع النظام. المادة السابقة طلاق الفنانة حلا شيحة من زوجها الكندي لهذا السبب (…) المقالة القادمة قرار “غير مسبوق” في تاريخ كأس أفريقيا

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