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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف مصدر مقرّب من الفنانة المصرية، حلا شيحة، عن طلاقها من زوجها الكندي يوسف هاريسون، وذلك بعد زواج استمر قرابة الـ12 عامًا.
وأوضح المصدر ، بحسب “إرم نيوز“، أن الطلاق تم منذ فترة قصيرة، بسبب عدم التفاهم بينهما، لافتًا إلى أن حلا شيحة، هي من اتخذت القرار.
وأشار إلى أن ”الطلاق وقع بين حلا وزوجها بسبب خلعها الحجاب وعودتها للتمثيل، وأن الثنائي تجمعهما حاليًا علاقة ودّ واحترام، خاصة أنه والد أبنائها“
كانت هذه تفاصيل خبر طلاق الفنانة حلا شيحة من زوجها الكندي لهذا السبب (…) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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