إشتعال الأوضاع بأمدرمان بسبب شيخ الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

. أعلن عدد كبير من سكان منطقتي ودالبنا وبيت المال غضبهم الشديد لخرق أتباع شيخ الأمين لقرار لجنة الأمن بالولاية القاضي بمنع النشاط بمسيد شيخ الأمين قبل سنوات بسبب رفض السكان لوجود المسيد داخل المنطقة والذي أفضى لتظاهرات واشتباكات عنيفة تعرض فيها عدد من شباب المنطقة لإصابات بالغة مما دعا لجنة الأمن لإيقاف نشاط

المسيد، وقال عدد من السكان أن المنطقة ظلت تعيش فى هدوء واستقرار عقب إغلاق المسيد طيلة الفترة الماضية لكن أتباع شيخ الأمين استغلوا الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وخرقوا قرار لجنة الأمن وقاموا بمزاولة النشاط قبل أيام في تحدٍ واضح للقانون، وقال المصدر إن شيخ الأمين كان قد استغل علاقاته برموز النظام السابق على رأسهم الفريق طه عثمان وقام بقمع رجال الحي وشبابه بأشكال عديدة منها الضرب المبرح وفتح البلاغات فى مواجهتهم قبل أن يحدث الخلاف بينه وبين الفريق طه بسبب معاملات مالية ضخمة مع عدد من شيوخ الإمارات

أفضت إلى سجن شيخ الأمين بالإمارات والخرطوم قبل أن يغادر السودان. وتفيد مصادرنا أن سكان المنطقة سيتقدمون بعريضة إلى النيابة اليوم يطالبون فيها بمنع النشاط بالمسيد وسيسيرون مسيرة ضخمة أمام القيادة العامة لإيصال صوتهم إلى المجلس العسكري الذي إنحاز لخيار الشعب وذلك لتحقيق مطلبهم الوحيد