د.شداد يكشف تفاصيل تعليق الدوري الممتاز

شهاب محمد - الخرطوم - السوداو اليوم :

كشف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، كمال شداد، كواليس تعليق مباريات الدوري السوداني الممتاز، من قبل اللجنة المنظمة للمسابقات، وذلك على خلفية الأوضاع السياسية والأمنية التي يمر بها السودان هذه الأيام.

وكانت اللجنة المنظمة للمسابقات قد أصدرت قرارًا اليوم الثلاثاء، بتعليق مسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم، إلى حين انجلاء حقيقة الوضع السياسي، والأمني في السودان.

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وقال شداد في تصريحات : “تلقيت اتصالًا هاتفيًا اليوم، من رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات، وأبلغني بقرار اللجنة بتعليق مباريات الدوري الممتاز لمدة أسبوع، فقلت له بأنهم لجنة تملك مقدرة تقدير الظروف، واتخاذ القرار”.

وعلقت لجنة المسابقات مباراة ود هاشم وضيفه الأهلي الخرطوم، التي كان مقررًا لها اليوم الثلاثاء، بينما قررت أن يخوض الهلال مباراته الأخيرة، والمؤجلة بالمجموعة (ب)، أمام مضيفه الشرطة القضارف يوم السبت القادم، كآخر مباراة قبل تعليق المسابقة.

يذكر أن لجان اتحاد كرة القدم السوداني تعمل وتصدر قرارتها باستقلالية، وفقا للنظام الأساسي للاتحاد.