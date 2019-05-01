مديرو شركات حكومية يتقاضون”10″ آلاف دولار شهرياً

الخليج 365 :

كشفت لجنة مراجعة الشركات الحكومية ، عن تلاعب وفوضى وفساد في الشركات الحكومية، ووجود نحو “120” شركة حكومية لم توفق أوضاعها بالصورة المطلوبة، منها”12″ شركة فقك تودع إيراداتها إلى وزارة المالية خلال العام الحالي.

وأكّدت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” أن اللجنة ستعكف على مراجعة الشركات الحكومية البالغة نحو”431″ مراجعة دقيقة، وسيتم حصر الشركات منذ”1925 تاريخ تسجيل الشركات، بجانب معرفة الشركات التي تعمل والتي لا تعمل.

وقطعت اللجنة بحسب الصحيفة بحذف الشركات الحكومية التي توقفت لأكثر من”10″ سنوات من السجل التجاري، وأكّدت مراجعة جميع الشركات الحكومية سواء كانت خاصة بجهاز الأمن أو القوات المسلحة أو الأدوية أو التعدين وغيرها من الشركات، في حال لم تعمل بطريقة قانونية، بجانب فتح بلاغات جنائية ضدها إذا ثبت التلاعب بسبب الخيانة أو التزوير وتبديد المال العام.

وكشفت الصحيفة عن تقاضي مديري بعض الشركات المملوكة للحكومة راتبًا يفوق الـ”10″ آلاف دولار، بجانب آخر يتقاضى مبلغ”154″ ألف جنيه شهريًا.