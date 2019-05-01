تحويل مرتبات شهر أبريل للعاملين بالدولة عبر فروع بنك السودان في الخرطوم والولايات

الخليج 365: أكد اللواء مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم عضو اللجنة الإقتصادية بالمجلس العسكري الإنتقالي في تصريحات صحفية إكتمال تحويلات مرتبات شهر أبريل 2019م للعاملين بالدولة في الوزارات والهيئات والمؤسسات وكافة القطاعات والمعاشات عبر فروع بنك السودان في العاصمة والولايات . وجدد سيادته إهتمام المجلس بمعاش الناس وتوفير الإحتياجات الضرورية. (سونا)

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