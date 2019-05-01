جلال الدقير يوافق على سحب التفويض من أحمد بلال

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي سحب التفويض الممنوح لأحمد بلال أمينًا عامًا للحزب.
وقال مساعد رئيس الحزب بالخرطوم أشرف أبو سمرة في تصريحات لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء”” سيتمّ تكوين لجنة انتقالية لإدارة الحزب إلى حين قيام مؤتمره العام حال سحب التفويض من بلال”.
وأشار إلى أنّ الأمين العام جلال الدقير وافق على سحب التفويض لكّنه اشترط مشاورة كل قيادات الحزب.
وأضاف قائلا” سحب صلاحيات بلال تمت بموافقة الأمين العام جلال الدقير الذي فوّض صلاحياته لبلال”.
باج نيوز
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