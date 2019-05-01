الكيزان عصيين على الاقتلاع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ انتصار هذه الثورة الشعبية العارمة واطاحتها برأس النظام الفاسد الطاغية المجرم عمر البشير منذ ذلك اليوم والقرارات تتوالي تباعا لإزاحة أركان النظام بإقالة عدد من المسؤولين وكبار الموظفين من هنا وهناك لعل ذلك يسهم في اقتلاع أركان النظام الفاسد ، والناس تستبشر كل يوم بإقالة كوز هنا او هناك وتصدر التحذيرات أن الكيزان ليس سهلا اقتلاعهم ، وان البلد وان تغير طاقمها الاعلى إلا أن الدولة العميقة تظل تحكمنا وليس مهما من هو على رأس الهرم ما دامت الكوادر الإسلامية الملتزمة تنظيميا متوزعة باحكام وخطة واضحة بحيث لن يمكن إدارة الدولة وتسيير دولاب العمل من دونهم .

الكيزان في سبيل استمرار سلطتهم وان اعلن عن الاطاحة بها ظاهرا فإنهم عمدوا إلى عدم تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس العسكري الانتقالي بإقالة بعض كوادرهم ، وهم وان لم يرفضوها علنا فإنهم ظلوا يعملون جهارا نهارا وبعين قوية تصيب الناس بالدهشة .

نكتفي بايراد شاهد واحد وهو منقول بالكامل من الاستاذ المبدع ابو وضاح – صاحب الدبابيس – ونحييه ونستأذنه بتزيين مساحتنا بنقل جزء مما خطه يراعه عن العبيد احمد مروح

قال الأستاذ :

اصبحت ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المجلس العسكري ظاهرة شبه طبيعية اذ أن كل أو معظم الذين تم في حقهم قرار بالايقاف عن العمل لا يزالون على رأس وظائفهم ويمارسون عملهم بشكل طبيعي جدا والأمثلة على ذلك كثيرة….

واذا افترضنا أن المجلس العسكري (نايم) أو (صاحي كالنعسان) فهل عين الإعلام لاترى هذه الممارسات ثم ما رأي قبيلة الاعلاميين عامة واعلاميي وزارة الاعلام خاصة والصحف المحرومة من الاعلانات بالأخص ما رأيهم اذا علموا أن السيد (العبيد مروح) والذي أصدر المجلس العسكري قرارا باعفائه من منصبه كوكيل لوزارة الاعلام لازال يسجل حضورا شبه يومي للوزارة ، وبالامس الاول اجتمع مع مدير شركة اقمار وهي الشركة التي تتحكم في الاعلان بالنسبة للصحف والتي يديرها اللواء أمن (دنقل) وكل الصحف تعرف هذه الشركة.

على ماذا يتفاوض المجلس العسكري مع القوى الداعية للاعتصام اذا كانت قراراته الصغيرة لا تنفذ حتى على مستوى وكيل وزارة هل يريد السيادة ليصدر قرارات لا تنفذ؟

وإلى متى سيظل الإعلام في فمه ماء؟

انتهي ما أردنا نقله من كلام الاستاذ ابو وضاح ونكتفي به كشاهد – ولنا الشرف – على صعوبة اقتلاع الكيزان واستئصالهم على الاقل في المرحلة القريبة .

كان الله في عونك موطني مادام الكيزان مازالوا يحكمون .