الأمم المتحدة تنتقد بشدة تدابير ترامب ضد المهاجرين وطالبي اللجوء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقدت الأمم المتحدة، الثلاثاء، التدابير التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بخصوص إجراء تغييرات شاملة على قوانين الهجرة في بلاده بهدف الحد من أعداد المهاجرين الذين يطلبون اللجوء في الولايات المتحدة.

وقال استيفان دوغريك، المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة: “ما تريد الأمم المتحدة أن تراه في هكذا خطة هو تأكيد الحق في الحصول على اللجوء”.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك: “الباحثين عن اللجوء لديهم حق في ذلك وهذا الحق يجب أن يتم احترامه”.

والإثنين، أرسل الرئيس الأمريكي مذكرة إلى كيفن ماكالينان”، القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي والنائب العام “ويليام بار” تضمنت فرض تدابير جديدة على طالبي اللجوء على الحدود المكسيكية.

ومنح الرئيس الأمريكي مسؤولي إدارته مهلة 90 يوما حتى تصبح هذه التدابير نافذة المفعول.

ويقول مدافعون عن حقوق الإنسان، إن التدابير الجديدة تضع مزيدا من العقبات أمام حصول المهاجرين على حق اللجوء في الولايات المتحدة ومن بينها فرض رسوم على طلبات اللجوء ومنعهم من العمل بشكلٍ قانوني قبل منحهم أي إعفاء أو حماية من الترحيل.

وبحسب بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية شهد مارس/ آذار الماضي، أكثر من 92 ألف عملية اعتقال لمهاجرين غير مُسجَّلين مقابل 37 ألفا و390 عملية خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وهدد ترامب مطلع الشهر الجاري بإغلاق الحدود مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير النظاميين من دخول الولايات المتحدة.

ويبلغ طول حدود الولايات المتحدة مع جارتها المكسيك 3 آلاف كلم، منها ألف و100 كلم مسيّجة بجدار وأسلاك شائكة، لكن فيها فتحات تتم من خلالها عمليات تهريب وتسلل.