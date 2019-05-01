بئس الامام والخطيب انت ياشيخ

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

منذ فترة طويلة درج امام وخطيب مجمع الرشاد الاسلامي بالفتيحاب مربع 5 – امدرمان الشيخ محمد المصطفي عبد القادر علي تقديم دروسه وخطب الجمعة بشكل مختلف تماما عن الصورة التي ينبغي أن تكون عليها الخطبة دون احترام لقدسية المسجد وشرف المنبر الذي هو في الأصل منبر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الذي جاء داعيا لمكارم الاخلاق حاثا علي الابتعاد عن ما لا يليق من القول ناهيك عن ساقطه والغير محترم منه .

لسان هذا الرجل كان دوما مسلطا بشدة ضد من ينتقده أو يرفض أسلوبه بل حتي ضد من يختلف معه في المنهج وان لم يتطرق إليه يوما أو ينتقده ، بل انه يمارس هجومه حتي ضد أناس رحلوا عن الدنيا فلايسمعون اساءاته ولن يردوا عليه بالطبع وهذه خطبه تملأ الفضاء الرقمي ضد مشايخ ليسوا علي الدنيا كالشيخ حسن ود حسونة والشيخ ودبدر والشيخ الصابونابي والشيخ البرعي وغيرهم ، وخطبه ضد زعماء الطرق الصوفية الاحياء ليست قليلة وهم لم يردوا عليه ولم ينزلوا لمستواه ولم يجيزوا لأنفسهم أن يسقطوا في المستنقع الآسن الذي وقع فيه وما زال والغا فيه لم يرتدع عن ذلك .

وهذا الشيخ لم تقتصر مشاكله واساءاته على المخالفين له فكريا وانما شملت حتي أبناء منهجه من الفكر السلفي وهناك عشرات المساجلات بينه وبعض السلفيين كمزمل فقيري وشهاب وأبوبكر اداب وغيرهم من بني فكرته وقد اساء إليهم باقذع العبارات مما تمجها الاذان ويعف عن ذكرها اللسان وهو فوق ذلك يفتقد للورع فلا يتثبت بل يطلق الاتهامات بلا دليل ولا تحقيق ويتعمد الكذب ليشوه صورة من ينتقدهم سواء أكانوا من المخالفين له فكريا او من جماعته السلفية مما يجعله ليس أهلا بأي حال من الأحوال الى أن يؤم المصلين أو يقتدي به الناس أو يدنس منبر الجمعة وقدسية المساجد ولابد من منعه أن يصلي اماما او يعتلي منبر الجمعة في اي مكان .

كان الرجل سادرا في غيه الى أن تجرأ على المعتصمين في القيادة ووصفهم بالصعاليك والشماسة وقال إنهم سكاري ويتعاطون المخدرات وان الشباب من الجنسين لايراعون الضوابط الشرعية مما ازعج المعتصمين وقد أحاطوا به قبل يومين وحاصروه في المنطقة الصناعية بالخرطوم فخرج ذليلا تحت حماية الدعم السريع وعرف الرجل ان الزمن الذي كان يهاجم فيه الناس كما يشاء دون حسيب أو رقيب قد ولي والى غير رجعة بإذن الله .

محمد المصطفي عبد القادر بسيرته هذه هو بئس الامام وبئس الخطيب ، وقد اشتهر بين الناس أن لكل شخص من اسمه نصيب الا هذا الرجل الذي لا يلتقي مع الاسم الشريف لسيد الوجود في أي شيء وهو غير جدير باعتلاء منبره الشريف وتولي امامة الجمعة مطلقا .