عيب عليكم يا اهل الاردن .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

خبر محزن جدا متداول بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي وقد نشط اليمنيون في الترويج له ونشره اثباتا لمظلوميتهم التي لم تقف فقط عند حد شن الحرب وتدمير البلد وحصاره ومنع أبنائه من السفر للعلاج أو وصول الإغاثة والعلاج إليهم بل إن البعض عمد الى ملاحقة اليمنيين حتي وهم خارج اليمن وحال بينهم وبين تلقي العلاج مما فاقم من معاناتهم وزاد من مأساتهم ، والمصيية أن تأتي المعاملة اللا إنسانية من الأشقاء وما أقسى الأشقاء ، وهل عاني اليمنيون الا من اشقائهم ؟ وحقا فإن ظلم ذوي القربى أشد مضاضة من وقع الحسام المهند.

يقول الخبر (وقد نشر مصحوبا بصورة ربما للتأكيد على صحة الواقعة وان كان ذلك لابنهض وحده دليلا على ذلك ولكنه قرينة قوية ) الشاب اليمني مؤيد علي عثمان قد مر على مطار الملكة علياء الدولي في عمان ترانزيت لمدة ساعتين في طريقه الى الهند للعلاج ولكونه يمني الجنسية فقد تم حجز جوازه وجواز الشخص المرافق له وتم حجز علاجه ورميه في القمامه بحجة انه علاج فيروسي،

ثم مرت رحلته الى الهند وطمنوه بان هناك رحله اخرى بعد 6 ساعات ولكن مثل الاولى لم يفرجوا عن جوازاتهم وكلما راجعهم المرافق الى المسؤول لم يسمح له بالكلام بحجة الكوليرا …

وبعد ان فاتتهم الرحلة الثانية بسبب المماطلة الأردنية والتصرف الغير اخلاقي اضطر المرافق لادخال المريض الى فندق المطار بمبلغ 180$لمدة 6ساعات

وعاد مرة اخرى بعد انتهاء الست ساعات محاولا السفر الى الهند فرفضوا

وطلب منهم اعادته الى اليمن فماطلوه

والمريض على ارضية بلاط صالة المطار في حال يرثى لها وساءت حالته الصحية فبحثوا عن علاجه في القمامة حيث رماها الامن الاردني ولم يجدوه

ذهب اليهم المرافق ليخبرهم بان المريض شبه متوفى فجاء الدفاع المدني واخذوه الى مستشفى البشير ليتوفى هناك بعد لحظات من اعطائه علاج ومغذي

انه موقف مخز جدا ويستوجب محاسبة فورية لكل من تسبب في هذا الجرم الشنيع ،ويلزم أن يعرف الشعب الاردني أن هذه الممارسة القبيحة لاتشبه شعبا محترما وان للضيف حرمته وهذا اليمني المظلوم علاوة على أنه ضيفكم فهو شقيقكم فكيف يمكن أن تذبح القيم والمروءة على مطار الملكة علياء يا احرار الاردن.

وبكثير من الغضب – وحق لهم – استنكر اليمنيون هذا التصرف القبيح المنافي للاخلاق والالتزام بالمواثيق الدولية والأعراف وقد استنكر معهم كل الاحرار في العالم هذا الفعل الشنيع وقد ذكر اليمنيون إخوانهم الاردنيين أن الملك عبد الله الثاني قد تدخل شخصيا قبل فتره لنقل رجل امن اسرائيلي قتل عددا من الاردنيين معززا مكرما الى تل ابيب ليستقبله هناك نتنياهو استقبال الابطال

بينما يموت اخوهم في العروبة والدين والجوار على بلاط ترانزيت مطار الاردن بسبب معاملتهم اللا ادمية له .

الى احرار الاردن الذين رفضوا التطبيع مع العدو الصهيوني والى الأحرار الذين استقبلوا المرضى من كل العالم العربي للعلاج هيا هبوا وحرروا بلادكم من عملاء الصهيونية والسعودية وانتم جديرون بذلك واهل له والا فيا عيب الشوم عليكم .