السفير البريطاني عرفان: مقر الاعتصام (دولة داخل دولة)

دعت بريطانيا المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات (الحرية والتغيير) والأحزاب السياسية والمجتمع المدني، للتحلي بالمرونة والحل الوسط بغية الوصول لاتفاق سياسي.

وحذر السفير البريطاني في الخرطوم عرفان صديق من تدمير كل ما حققته الثورة السودانية بسبب عدم الاستقرار الذي يسيطر على المشهد، علاوة على عدم تسليم المجلس العسكري السلطة للمدنيين.

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وعبر السفير حسب صحيفة الإنتباهة، عن موقف بريطانيا بضرورة اغتنام الفرصة للتغيير وبناء دولة شاملة بعد (30) عاماً من الحكم الفاشل. وعبر عرمان عن إعجابه بالثورة السودانية ومشاهد في الطرق المؤدية إلى القيادة العامة وإيقاع الحركة وقرع (شباب الجسر)، ومستوى التنظيم والتفتيش والمراكز الطبية والجداريات، واصفاً مقر الاعتصام بأنه (دولة داخل دولة)، وأضاف قائلاً: (إنه لشرف وامتياز لي أن أكون شاهداً عليها)، وتابع: (لكن كل هذا في خطر، لأن عدم الاستقرار السياسي الذي يحوم حالياً على المشهد يهدد بتدمير كل ما تم تحقيقه حتى الآن).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)