(الاتحادي) يتجه لإطاحة (أحمد بلال)

التاريخ: 01-مايو-2019 فى : أخبار 19 مشاهدة يعتزم الحزب الاتحادي الديمقراطي سحب التفويض الممنوح لأحمد بلال أميناً عاماً للحزب. وقال مساعد رئيس الحزب بالخرطوم أشرف أبو سمرة: (سيتم تكوين لجنة انتقالية لإدارة الحزب إلى حين قيام مؤتمره العام حال سحب التفويض من بلال). Advertisements وأشار إلى أن الأمين العام جلال الدقير وافق على سحب التفويض لكنه اشترط مشاورة كل قيادات الحزب، وأضاف حسب صحيفة الإنتباهة، قائلاً: (سحب صلاحيات بلال تمت بموافقة الأمين العام جلال الدقير الذي فوّض صلاحياته لبلال). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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