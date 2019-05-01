تقييد إقامة العناصر النسائية (الوطني) بالجزيرة

ضبطت السلطات الأمنية في ولاية الجزيرة (19) كيلو ذهب سُلمت للبنك المركزي، في الأثناء أعلنت الولاية تقييد إقامة العناصر النسائية من المؤتمر الوطني واعتقال بعض القيادات. وأعلن والي الجزيرة عبد العزيز عثمان حسب صحيفة الإنتباهة، إصدار قرار بإعفاء بعض قيادات الخدمة المدنية بالولاية، وأضاف: (نحن ضد فكرة “القفز بالزانة”)، وأكد استلامهم جميع دور المؤتمر الوطني ومباشرة حصر ممتلكات الحزب. Advertisements كما أعلن الوالي استلامهم لمنسقيات الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية والشرطة الشعبية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة ومقارها، إضافة لقفل جميع حسابات المؤتمر الوطني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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