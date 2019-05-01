ثوار يدخلون في أضراب إحتجاجاً على تأخر تحقيق المطالب

نفذ أمس عدد من المحتجين أمس إضراباً عن الطعام حتى تحقيق كافة المطالب وتسليم السلطة لحكومة مدنية إنتقالية، وقال أحد المضربين عن الطعام إن الإضراب نتيجة لتصريحات المجلس العسكري الذي كان صارماً في أخذ القرارات والمماطلة في تسليم السلطة لحكومة مدنية .

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كما أشار المضرب وبحسب صحيفة الأخبار، الى أن محاولات المجلس العسكري لفض الإعتصام دون تنفيذ المطالب هو جريمة في حق الشهداء الذين قدموا أرواحهم لثورة وكما أفادات ان تنفيذ الأضراب بدأ إعتباراً من أمس حتى يوم الخميس كخطوة أولية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)