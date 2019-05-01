التاريخ: 01-مايو-2019
20 مشاهدة
مثلت والدة أمام قاضي محكمة جنايات الأسرة والطفل بحري بابكر عبد الله في جلسة محاكمة شقيقها الأكبر بتهمة اغتصاب ابنتها القاصر البالغة من العمر 13 عاماً .
وقالت عند مثولها أمام المحكمة ، إن المتهم شقيقها حضر إلى مكان عملها بالسوق لاصطحاب ابنتها إلى المنزل بحجة أخذ قسط من الراحة ، وأكدت أن زوج شقيقتها أتي إليها وأخبرها بأنه رأى المتهم بوضع مخل للآداب مع ابنتها ونصحها بالذهاب إلى المنزل لردعه ، مبينة أنها عندما حضرت إلى المنزل وجدت المتهم وأبنتها عائدين إلى المنزل وبعد أن سألته أخبرها بأنه ذهب بها إلى الدكان بعد أن أخبرته بانها جائعة .
وأوضحت أن المجني عليها أخبرتها بعد أن أجبرتها على الحديث بان المتهم كان يمارس معها منذ صغرها وأنه كان يضربها في حال رفضها ، كاشفة لها بأنه كان يهددها بعد إعطائها المال إن أخبرت والدتها بأفعاله ، وبينت بأن المجني عليها أكدت لها أن المتهم كان يركض إلى المطبخ إذا أحس بوجود احد في المنزل ، لافتة إلى المتهم يقيم معها بمنزل والدها ، ونفت ان يكون زوج شقيقتها في حالة سكر يوم الحادثة ، وأشارت إلى أنها بعد حديثها مع طفلتها خرجت لتخبر إخوتها ثم تقدمت بفتح بلاغ في مواجهته وحددت جلسة لمساعي شهود الاتهام .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر والدة تحكي تفاصيل اغتصاب شقيقها الأكبر لابنتها بمنزلهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.