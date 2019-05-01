المطبات الغير قانونية نفذت بقرار من والي الجزيرة الأسبق “الزبير طه”

قال مدير شرطة ولاية الجزيرة، اللواء إبراهيم محمد المهدي، إن طريق مدني الخرطوم يعتبر واحداً من أهم المهددات الامنية بالولاية، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح أمنس، بماسبة إنطلاق أسبوع المرور العربي، والذي سوف يبدأ صباح اليوم، وحتى السابع من مايو .

وأوضح أن العام الماضي شهد إنخفاضاً في الحوادث المرورية لأول مرة منذ عشر سنين، بفضل ماقامت به حكومة الجزيرة بتركيف إشاراتت ضوئية، والتي كانت معطلة منذ العام 2013م كما تم إستجلاب إشاراتت جديدة وعلامات مرورية .

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وفي السياق نفسه، أوضح مدير إدارة المرور السريع بولاية الجزيرة، العقيد شرطة موسى عبدالقادر، وبحسب صحيفة التيار أن مطبات المسعودية غير قانونية وقد سببت لنا حرجاً شديداً وقد تم تنفيذها بقرار سياسي من والي الجزيرة الأسبق البروفيسور الزبير بشير طه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)