إطلاق سراح شاب متهم باغتصاب قاصر بضمانة الزواج بها

التاريخ: 01-مايو-2019
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قضت محكمة جنايات الأسرة والطفل بحري بإطلاق سراح شاب متهم باغتصاب قاصر أجنبية بالضمانة بعد أن أقر المتهم بممارسته الزنا مع المجني عليها بمنزله .
وأصدر قاضي المحكمة بابكر عبد الله الحكم بعد تنازل والدة المجني عليها عن الدعوة محل الإتهام بضمان محل إقامته لإتمام المتهم مراسم الزواج بالمجني عليها بعد أن وعد بذلك .
وكانت الشاكية والدة المجني عليها قد أكدت في أقوالها عندما لاحظت تغيراً في طفلتها أسرعت بالكشف عليها بنفسها لتكتشف تعرضها للاغتصاب ، مبينة أن ابنتها دلتها على المتهم الذي أقر لها بجريمته ، وطالبت المحكمة بالإفراج عن المتهم لإتمام العقد المتفق عليه بينهما ، وأشارت بحسب صحيفة السوداني إلى أنها تتنازل عن حقها في حال حدوث علاقة شرعية أكيدة بينهما والإنجاب منها ، وتوعدت بإعادة فتح الملف إن لم يحدث ما التزم به المتهم .
وأكد المتهم بقبول عرض الشاكية والتزم بإكمال مراسم زواجه من المجني عليها .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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