إطلاق سراح شاب متهم باغتصاب قاصر بضمانة الزواج بها

قضت محكمة جنايات الأسرة والطفل بحري بإطلاق سراح شاب متهم باغتصاب قاصر أجنبية بالضمانة بعد أن أقر المتهم بممارسته الزنا مع المجني عليها بمنزله .

وأصدر قاضي المحكمة بابكر عبد الله الحكم بعد تنازل والدة المجني عليها عن الدعوة محل الإتهام بضمان محل إقامته لإتمام المتهم مراسم الزواج بالمجني عليها بعد أن وعد بذلك .

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وكانت الشاكية والدة المجني عليها قد أكدت في أقوالها عندما لاحظت تغيراً في طفلتها أسرعت بالكشف عليها بنفسها لتكتشف تعرضها للاغتصاب ، مبينة أن ابنتها دلتها على المتهم الذي أقر لها بجريمته ، وطالبت المحكمة بالإفراج عن المتهم لإتمام العقد المتفق عليه بينهما ، وأشارت بحسب صحيفة السوداني إلى أنها تتنازل عن حقها في حال حدوث علاقة شرعية أكيدة بينهما والإنجاب منها ، وتوعدت بإعادة فتح الملف إن لم يحدث ما التزم به المتهم .

وأكد المتهم بقبول عرض الشاكية والتزم بإكمال مراسم زواجه من المجني عليها .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)