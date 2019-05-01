مصرع وإصابة (26) عاملاً في حريق مصنع ببحري

التاريخ: 01-مايو-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة لقيت ثلاث عاملات مصرعهن وأصيب (23) آخرون بإصابات متفاوتة بحروق، ثلاثة منهم إصابتهم خطرة. Advertisements وأفادت مصادر إن حريقاً شب في مصنع حلويات وطحنية ببحري أمس، وتمت السيطرة عليه بواسطة قوى من الدفاع المدني. وكانت مجموعة من العمال حسب صحيفة الإنتباهة، قد شرعوا في الاعتداء على صاحب المصنع، إلا أن التدخل السريع لقوات الشرطة أسهم في فض الاشتباك، وتم اتخاذ التدابير اللازمة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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