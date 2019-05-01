متقاعدو البنوك يدفعون بمذكرة للمجلس العسكري

التاريخ: 01-مايو-2019
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دفع الإتحاد العام لمتقاعدي البنوك الحكومية، بمذكرة للمجلس العسكري- العشرين من أبريل – طالبه فيها مخاطبة بنك السودان بضرورة دفع مستحقات متقاعدي البنوك الحكومية فوراً ورفع ظلم (18) عاماً من الطاغية البشير وعراب البنك المركزي صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان الاسبق .
وقال الأمين العام للإتحاد الإستاذ صلاح عركي: ” أوضحنا لهم أنه كان لنا القدر الأكبر من ظلم الثلاثين عاماً العجاف، فمنا من مات، ومنا من يعاني ويلات المرض، والفقر وتشرد الأسر .
وأرفقنا للمجلس العسكري قرار المحكمة الدستورية، وتقرير مفوضية حقوق الإنسان، الذان أوضحا أن هناك إنتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوق الإنسان في قضية معاشيي البنوك، التي كشفت تماماً ظلم القضاء المسيس، وقضاء النظام، فمن المفترض وبحسب صحيفة التيار، أن يلتفت المجلس العسكري لقضايا حقوق الإنسان بإصدار قرارات فورية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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