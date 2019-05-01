إصابة 17 طالباً في هجوم على مسيد في أم بدة

أصيب (17) طالباً في هجوم شنه نحو (500) شخص يحملون الأسلحة البيضاء على مسيد الشيخ الصادق خالد بأم بدة الحارة 15 ، في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء ن وقال مصدر إن مجموعة فاق عددها 500 شخص بينهم سيدات قد هاجمو المسيد بعد الساعة الثانية عشرة من صباح أمس ، يحملون سواطير .

وأضاف ذات المصدر أنهم اعتدوا على الطلاب الذين كانوا في حلقات تلاوة والبعض الآخر كان يغط في نوم عميق ، مخلفين ورائهم 17 مصاباً بجروح متفاوتة بعدها فروا هاربين إثر مقاومة شرسة بألواح القرآن والحجارة .

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وأوضح المصدر بحسب صحيفة السوداني أن الشرطة تدخلت ونقلت المصابين إلى حوادث مستشفى أم درمان ، ودونت الشرطة بلاغات بحماية الأسرة والطفل وقسم الحارة 20 ، وكشفت ذات المصادر أن قوات كبيرة من الجيش والشرطة قد ضربت طوقاً أمنياً على مسيد الشيخ تفادياً لهجوم آخر .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)