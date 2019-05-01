عرمان يقود وفد (حسن نوايا) للخرطوم

يصل خلال الأيام المقبلة نائب رئيس الحركة الشعبية “قطاع الشمال” ياسر عرمان والأمين العام إسماعيل جلاب للقاء المجلس العسكري والأحزاب.

وقالت القيادة التنفيذية لقطاع الشمال في بيان أمس، إنها كونت وفداً مشتركاً للسفر للخرطوم في أسرع وقت، لدعم أهداف الثورة والالتقاء بالمجلس العسكري والإصرار على ضرورة أن تكون قضايا الحرب في حزمة واحدة ضمن ترتيبات الفترة الانتقالية والحوار مع كافة القوى الحية في المجتمع السوداني، وأشارت الحركة حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أن حكم الإعدام الصادر بحق عرمان لن يمنعها من أداء مهامها الوطنية، وأكدت عدم إسقاط خيار الكفاح المسلح حتى يتم الوصول إلى حل سلمي شامل.

Advertisements

كاشفاً عن لقاء جمع مالك عقار وعبد العزيز الحلو وياسر عرمان من أجل توحيد الحركة الشعبية والسلام العادل في السودان، استضافه رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وأشار البيان إلى عزم وحدة (الجبهة الثورية – نداء السودان – قوى الحرية والتغيير وقوى الإجماع وحركتي تحرير السودان “عبد الواحد” والحركة الشعبية لتحرير السودان “عبد العزيز الحلو”) في كيان واحد لتحقيق أهداف الثورة.

وقالت الحركة إن المجلس العسكري ليس عدواً للثورة، ومع ذلك عليه أن يتوجه صوب الاعتراف بأن الشعب هو مصدر السلطات، وأن قوى الثورة هي الحاضنة الطبيعية والوحيدة لأي نظام جديد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)