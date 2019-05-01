إغماءات وهبوط في الدورة الدموية وسط نزلاء سجن الهدى

تظاهر أمس أسر نزلاء سجن الهدى غرب أم درمان على خلفية أضراب النزلاء عن الطعام يومين على التوالي مما أدى الىى حدوث إغماءات وهبوط في الدورة الدموية خارج أسوار السجن .

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وفي ذات السياق أبلغ مصدر صحيفة التيار، أن رئيس القضاء مولانا عبدالحميد إدريس ألتقى لجنة مكونة من النزلاء لمعرفة مطالبهم، ودخل مجموعة من نزلاء سجن الهدى غرب أم درمان في أضراب عن الطعام شملت ثلاثة أقسام من محكومي الحق العام مطالبين بالتحدث للمجلس العسكري للنظر في أمرهم حيث إن بينهم نزلاء منذ التسعينات .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)