التاريخ: 01-مايو-2019
11 مشاهدة
تظاهر أمس أسر نزلاء سجن الهدى غرب أم درمان على خلفية أضراب النزلاء عن الطعام يومين على التوالي مما أدى الىى حدوث إغماءات وهبوط في الدورة الدموية خارج أسوار السجن .
وفي ذات السياق أبلغ مصدر صحيفة التيار، أن رئيس القضاء مولانا عبدالحميد إدريس ألتقى لجنة مكونة من النزلاء لمعرفة مطالبهم، ودخل مجموعة من نزلاء سجن الهدى غرب أم درمان في أضراب عن الطعام شملت ثلاثة أقسام من محكومي الحق العام مطالبين بالتحدث للمجلس العسكري للنظر في أمرهم حيث إن بينهم نزلاء منذ التسعينات .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر إغماءات وهبوط في الدورة الدموية وسط نزلاء سجن الهدى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.