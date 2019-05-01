مديرو شركات حكومية يتقاضون”10″ آلاف دولار شهريًا

كشفت لجنة مراجعة الشركات الحكومية ، عن تلاعب وفوضى وفساد في الشركات الحكومية، ووجود نحو “120” شركة حكومية لم توفق أوضاعها بالصورة المطلوبة، منها”12″ شركة فقط تودع إيراداتها إلى وزارة المالية خلال العام الحالي.

وأكّدت صحيفة الصيحة الصادرة اليوم”الأربعاء” أن اللجنة ستعكف على مراجعة الشركات الحكومية البالغة نحو”431″ مراجعة دقيقة، وسيتم حصر الشركات منذ”1925 تاريخ تسجيل الشركات، بجانب معرفة الشركات التي تعمل والتي لا تعمل.