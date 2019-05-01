قوى التغيير تقترح نقل وبث المفاوضات لمزيد من الشفافية

اقترحت قوي اعلان الحريه والتغيير في المؤتمر الصحفي يوم امس، نقل وبث مباشر لجلسات المباحثات مع المجلس العسكري الانتقالي ، لفتح الباب أمام الجماهير لمتابعة المناقشات حول قضاياها ولمزيد من الشفافية .
واتت هذه المقترح نتيجة انعدام الثقة بين المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير باتهام كل منهما الطرف الاخر بعدم المصداقية
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