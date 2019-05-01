تركيا تحذر واشنطن من تصنيف لـ “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

حذر حزب “العدالة والتنمية” التركي الحاكم، من اتخاذ الإدارة الأمريكية قرارا بتصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” “تنظيما إرهابيا”.

وقال الناطق باسم الحزب، عمر تشيلك، إن “القرار الأمريكي المحتمل بشأن تصنيف الإخوان تنظيما إرهابيا سيشكل ضربة كبيرة لمطالب التحول الديمقراطي في الشرق الأوسط”.وأضاف تشيلك، أن “القرار ستكون له نتائج تعزز معاداة الإسلام في الغرب وتقوي موقف اليمين المتطرف في بقية المناطق أيضا”.وأعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض سارة ساندرز، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية تعمل لإدراج “الإخوان المسلمين” على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقالت: “لقد تشاور الرئيس ترامب مع فريق الأمن القومي وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنيف يسير في طريقه”.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، إلى أن إدارة البيت الأبيض تضغط من أجل تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” منظمة إرهابية أجنبية.