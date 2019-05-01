عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 1 مايو 2019 م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أخبار اليوم

(أخبار اليوم) تورد وقائع المؤتمرين الصحفيين للمجلس العسكري الانتقالي وقوى اعلان الحرية والتغيير .

نائب رئيس المجلس العسكري يعلن اصدار لائحة جديدة لترقيات الشرطة وصرف البديل النقدي ويتبرع لمنسوبيها بمرتب ٣ أشهر .

بالصور : هجوم ثان مسلح شنه مئات علي طلاب القرآن بمسيد الشيخ الصائم ديمة .

الاحداث الجارية بالبلاد تتسبب في تعليق منافسة الدوري الممتاز .

الوطن

قوى التغيير تطلب دعم المجتمع الدولي لخيارات الحكومة المدنية

حميدتي: ملتزمون بالتفاوض ولن نسمح بالفوضى

عرمان يقود وفد “الشعبية” لدعم أجندة الثورة بالخرطوم

الصيحة

“حميدتي”: سنحسم مظاهر التفلت ولا فوضى بعد اليوم

الكشف عن”112″ شركة حكومية لم تورد للمالية

الحركة ترسل”عرمان وجلاب” إلى الخرطوم وتؤكد أن المجلس العسكري ليس عدوًا للثورة

المجلس يحذّر و”التغيير” تهدد وتبادل الاتهامات بين الطرفين

مديرو شركات حكومية يتقاضون”10″ آلاف دولار شهريًا

مقتل”3″ وجرح”21″ في انفجار بمصنع في الخرطوم

إطلاق سراح مائة نزيل من الغارمين بولاية الجزيرة في رمضان

الاتحاد الأفريقي: السودانيون قادرون على الوصول إلى حلول يصنعونها بأنفسهم

السوداني

حميدتي: لا فوضى بعد اليوم..قوى التغيير: لن تجدي معنا لغة التخويف

إصابة”17″ طالبًا في هجوم على”مسيد” بأمبدة

عرمان يزور الخرطوم بعد سنوات من الغياب

المجلس العسكري يقبل استقالة”3″ من أعضائه

مصرع “3” أشخاص وإصابة”21″ في انفجار بمصنع ببحري

والي الجزيرة: نحن ضد فكرة”القفز بالزانة”

منبر نساء الأحزاب يدعو لابتدار عملية إصلاح سياسي

الانتباهة

فتح التحقيق في قضايا فساد كبيرة

عرمان يقود وفد”حسن نوايا” للخرطوم

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“العسكري”: لا نقبل الفوضى..”المهنيون”: لغة التخويف لن تجدي

علاء الدين الزاكي: مسيرة”نصرة الشريعة” كانت رد فعل للفقرة”35″ من وثيقة قوى التغيير

قبول استقالات”زين العابدين وجلال والطيب بابكر”

حميدتي:”الحرية والتغيير” غير صادقين

مصادر

حميدتي: لا فوضى بعد اليوم وسنتعامل بالحسم مع أي تفلت

قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري” غير جاد” في تسليم السلطة

الفريق الكباشي يبحث مع مبعوث الاتحاد

دعت لمليونية غدًا”الخميس”..قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري”غير جاد”

الجريدة

قوى الحرية والتغيير: المجلس العسكري”غير جاد”

حميدتي: لا فوضى بعد اليوم وصوموا في الاعتصام لمن نتفق

القائد السابق للفرقة”14″ يطعن دستوريًا في إبعاده من الجيش بسبب هجليج

أبوذر الغفاري: نطالب بفتح ملف القضية لمعرفة التفاصيل وتقديم المتورطين إذا تم له مكروه

طلاب يرفضون استئناف الدراسة ويطالبون بحل الوحدات الجهادية

نواب تشريعي الخرطوم يغادرون بالمستندات ويبدلون السيارات

التيار

في مفاجأة..عرمان قريبًا بالخرطوم

حميدتي يحذر من”الفتنة”..قوى التغيير: البلاد في مفترق طرق

المجلس العسكري يقبل استقالة”3″ من أعضائه

إغلاق مفاجئ للحدود السودانية الإثيوبية

“التيار” ترصد”مسيرة دحر الفساد البحري الكبرى”

سلفاكير يقود جهودًا لتوحيد فصائل الحركة الشعبية ـ شمال

شداد يكشف كواليس تعليق الدوري الممتاز

مطالب بإعادة هيكلة جامعة الإمام المهدي

رئيس القضاء يلتقي لجنة من نزلاء الهدى