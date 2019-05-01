أمير قطر يعين سفيرا فوق العادة في المملكة المغربية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا أميريا بتعيين سفير فوق العادة في المملكة المغربية.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية “قنا” بيانا قالت فيه إن أمير قطر أصدر قرارا أميريا رقم 21 لسنة 2019، خاصا بعلاقات بلاده مع المغرب.

وقرر أمير قطر قرر تعيين فهد إبراهيم الحمد المانع، سفيرا “فوق العادة” مفوضا لدى المملكة المغربية.ويأتي هذا القرار، بعد زيارة قام بها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، إلى العاصمة الدوحة، والتقى فيها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ونقل خلالها رسالة من العاهل المغربي محمد السادس إلى أمير قطر. المادة السابقة موسكو مستعدة للتواصل باحترام مع واشنطن دون “دبلوماسية مكبرات الصوت” المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 1 مايو 2019 م

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