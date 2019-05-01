موسكو مستعدة للتواصل باحترام مع واشنطن دون “دبلوماسية مكبرات الصوت”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن موسكو مستعدة للتواصل الصادق والمحترم مع واشنطن دون “دبلوماسية مكبرات الصوت”.

وقال أنطونوف متحدثا في جامعة بنسلفانيا: “هناك العديد من المشاكل في تعزيز نظام الحد من التسلح وعدم الانتشار ونزع السلاح، الجانب الروسي مستعد لمفاوضات جوهرية جادة، لكن المحادثات يجب أن تكون صادقة ومحترمة وشفافة ومهنية، دون “دبلوماسية مكبرات الصوت”.

وأضاف أنطونوف، إلى أنه “يجب علينا التراجع عن المواجهة والسعي إلى حل وسط وطرق التوفيق بين المواقف”.

وتابع السفير: “عرضنا على الولايات المتحدة أن نجلس معا لحل المسألة معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، في محاولة لإيجاد حل، عرضنا على الولايات المتحدة إجراءات شفافة غير مسبوقة، جميع مقترحاتنا تم رفضها”.

أعلنت الولايات المتحدة انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفياتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 شباط/فبراير الماضي. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.

سبوتنيك