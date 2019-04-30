غرد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر حسابه على موقع تويتر قائلا: "أقرأ الآن خبرا أن الإمارات العربية للعام الثامن إعتبرت النموذج التنموي المفضل للشباب العربي والبلد المفضل للعمل والعيش فيه تليها دول مثل كندا وبريطانيا وأميركا إنه خبر يلفتني كعربي وأسأل لماذا لا نستطيع تقليد هذا النموذج الناجح ويصبح مستقبل شبابنا في أوطانهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر وهاب : لماذا لا نستطيع تقليد نموذج الإمارات التنموي الناجح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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