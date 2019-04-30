ماني يكشف حقيقة عرض ريال مدريد

علّق ساديو ماني نجم نادي ليفربول على شائعات اقتراب انتقاله إلى ريال مدريد وذلك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال ساديو ماني عن إشاعات انتقاله إلى ريال مدريد: "أعتقد أنتم الصحافة من تكتبون هذه الشائعات وأنا أقرأها مع أصدقائي، أنا أحترم الدوري الإسباني".

وتابع: "إنه دوري جيد ويضم لاعبين رائعين، ولكن البريميرليج رائع أيضاً والجميع يرغب باللعب في، أنا لدي هذه الفرصة مع ليفربول وهذا رائع".

وعن تشبيه ليفربول بهجوم برشلونة، قال: "أنا حقاً سعيد بسماع ذلك، لأكون صادقاً دائماً ما نحصل على الثناء وبنفس الوقت الأمر يعد حافزاً لنا بإن يتم وضعنا مع هؤلاء اللاعبين، أعتقد بإنه سيكون حافزاً أيضاً لتقديم كل ما لدينا ومحاولة الفوز".

وتحدث ماني عن رونالدينهو: "لقد كان بطلي، لقد كٌنت حقاً أحب مشاهدته وهو يلعب، ولأكون صادقاً أنا لا زلت أحبه، وأود أن أن أملك إبتسامته".