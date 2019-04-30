أياكس يسقط توتنهام ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال

خطف فريق أياكس الهولندي فوزاً ثميناً من نظيره توتنهام بهدف نظيف مساء اليوم في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب توتنهام الجديد.

خطف اياكس هدف الفوز الوحيد عن طريق اللاعب فان بيك في الدقيقة 15 من الشوط الأول بعد خطأ فادح من دفاعات فريق توتنهام.

وفي الشوط الثاني حاول توتنهام البحث عن هدف التعادل إلا أن دفاعات فريق أياكس نجحت في إفساد كافة هجوم الفريق الإنجليزي لينتهي اللقاء بفوز أياكس خارج ملعبه بهدف نظيف.