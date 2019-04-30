خطف اياكس هدف الفوز الوحيد عن طريق اللاعب فان بيك في الدقيقة 15 من الشوط الأول بعد خطأ فادح من دفاعات فريق توتنهام.
وفي الشوط الثاني حاول توتنهام البحث عن هدف التعادل إلا أن دفاعات فريق أياكس نجحت في إفساد كافة هجوم الفريق الإنجليزي لينتهي اللقاء بفوز أياكس خارج ملعبه بهدف نظيف.
كانت هذه تفاصيل خبر أياكس يسقط توتنهام ويضع قدما في نهائي دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.