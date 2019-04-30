توغل الإخوان داخل ألمانيا.. وتحذيرات أمنية ومخابراتية من نشر العنف

كشف المحللين للأوضاع الأمنية في أوروبا، عن الخطر الداهم وتنامي نفوذ جماعة الإخوان المسلمين في ألمانيا، وذلك علي مدار السنوات العشر الماضية، وعلي الرغم من امتلاك الجماعة الإرهابية، أهم المقرات الأساسية لهم وأبرزهم، المقر الواقع في كولونيا بمنطقة شمالي الراين، والآخر في ستفاليا، ولكنهم يعملون على التوسع للانتشار في باقي المدن والمقاطعات الألمانية، وهو الأمر الذي دفع المخابرات الألمانية للتحذير مرارًا من خطر جماعة الإخوان، نظرًا لتوغلهم وشبكة أعمالهم المعقدة داخل المجتمع الألماني.

تشير تقارير أجهزة استخبارات شمال الراين وستفاليا إلى أن 14 مسجداً في المنطقة مرتبطون بالجماعة، بالأضافة إلي 109 مسجد يتم التروج داخلهم لإيديولوجية الجماعة الإرهابية في جميع أنحاء منطقة الراين، وأوضحت التقارير إلي انضمام ألف عضو للجماعة في ألمانيا منذ تأسيسها عام 1958، مع توقعات بارتفاع أعداد المنضمين.

كما احتوت تقارير الاستخبارات الألمانية، بممارسة عناصر الجماعة الأرهابية عمليات استقطاب للاجئيين العرب، وذلك لاستخدامهم لأغراض الجماعة، بدعم قطري بالكثير من الأموال، بالإضافة إلي سعي الجماعة لاستغلال النظام الديمقراطي بألمانيا لتشريع قوانين اجتماعية وسياسية قائمة علي تفسيرات الأخوان المسلمينللشريعة الإسلامية.

وعلي الرغم من رصد الاستخبارات الألمانية لتحركات الجماعة وأنشطتها الإجتماعية، تنفي جماعة الإخوان المسلمين دعمها للعنف، محاولين تصدير صورة مختلفة عن حقيقتهم علي أنهم حملة راية الإسلام الوسطي المعتدل، وخلف الكواليس يتم إعتماد خطط خفية لتشكيل دولة الإخوان الإسلامية