سامح عيد يوضح حقيقة تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية

وتابع عيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الأمن القومى بأمريكا لن يقبل بأن تُفرض اى عقوبات على جماعة الإخوان، لافتا إلى أنه المخابرات الأمريكية مازالت تستفيد من الجماعة كما أنها ترغب فى بقاء هذا التنظيم لاستخدامه فى بعض البلدان.
وأشار إلى أن تصريحات ترامب بشأن إعتزامه على تصنيف الإخوان كإرهابية سترفضها كافة أجهزة أمريكا.
جدير بالذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قالت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط من أجل تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، بحسب مسئولين مطلعين.
وأضافت الصحيفة أن البيت الأبيض أصدر تعليماته للأمن القومي والدبلوماسيين لبحث طريقة لفرض عقوبات على الجماعة.
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