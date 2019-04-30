مبعوث من الاتحاد الأفريقي للمجلس العسكري يصل الخرطوم

وصل إلى الخرطوم بروفيسور محمد الحسن ليباد؛ مبعوثاً من الاتحاد الأفريقي، وبحث مع المجلس العسكري الانتقالي يوم الثلاثاء، آخر التطورات في أعقاب تسلم القوات المسلحة السلطة في السودان، والجهود الممكنة للمساعدة في تجاوز الوضع الراهن.

وأكد ليباد في حديثه خلال لقائه الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق الركن شمس الدين كباشي، بحضور عضو المجلس ياسر عبدالرحمن العطا، أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان على التوصل إلى حلول يصنعها السودانيون بأنفسهم، وهم قادرون على ذلك.

وتناول اللقاء الخطوات التي تمت منذ زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان إلى جانب التنوير حول التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير، والتواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية، وتم التأكيد على ثقة المجلس في الاتحاد الأفريقي، والعمل تحت مظلته في ما يلي أي جهود لمساعدة السودان على تجاوز الوضع الراهن.

وتم التأكيد كذلك على التزام المجلس العسكري الانتقالي بمواصلة الحوار والتواصل مع الجميع.