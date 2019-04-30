البيت الأبيض: تصنيف الاخوان جماعة ارهابية يأخذ طريقه

قالت سارة ساندرز، المسؤولة الإعلامية بالبيت الأبيض، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشاور مع فريقه للأمن القومي وزعماء بالمنطقة لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي، وهذا التصنيف يأخذ طريقه عبر الإجراءات الداخلية.

ووفقاً لخبراء، فإن هذا التصنيف يهدد بإبادة الجماعة الأكثر تشدداً وأقدمية في مصر، كما يفرض عقوبات على الكيانات الإقتصادية التابعة لهم .

واكدن الصحيفة أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة ترامب.

وكان الرئيس الأمريكي قد أصدر تعليماته في أوائل أبريل لمسؤولي الأمن القومي والدبلوماسيين لإيجاد حل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان، بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي .