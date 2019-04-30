الشمالية : حل مجالس أمناء المستشفيات

أصدر والي الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري قراراً قضى بحل جميع مجالس أمناء المستشفيات بالولاية الشمالية وذلك استناداً لقرارات المجلس العسكري الانتقالي ووجه القرار وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية والجهات ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار. كما أصدر والي الشمالية المكلف بحسب سونا – قراراً آخر قضى بإعفاء رؤساء القطاعات بالوزارات. وحدد القرار وزارة المالية والقوى العاملة والجهات ذات الصلة باتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ القرار.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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