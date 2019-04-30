مبعوث من الإتحاد الأفريقي يلتقي بالمجلس العسكري

التاريخ: 30-أبريل-2019 فى : أخبار 45 مشاهدة التقى الفريق الركن شمس الدين كباشي؛ الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم بروفيسور محمد الحسن ليباد؛ مبعوث الاتحاد الأفريقي للسودان بحضور الفريق الركن ياسر عبدالرحمن العطا عضو المجلس العسكري الانتقالي. وتناول اللقاء الخطوات التي تمت منذ زيارة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان إلى جانب التنوير حول التفاوض مع ممثلي قوى الحرية والتغيير والتواصل مع الكيانات والفعاليات السياسية، وتم التأكيد على ثقة المجلس في الاتحاد الأفريقي والعمل تحت مظلته في ما يلي أي جهود لمساعدة السودان لتجاوز الوضع الراهن. Advertisements وتم التأكيد كذلك على التزام المجلس العسكري الانتقالي بمواصلة الحوار والتواصل مع الجميع. من جانبه؛ أكد مبعوث الاتحاد الأفريقي بحسب سونا – أن مهمته تتمثل في مساعدة السودان في التوصل إلى حلول يصنعها السودانيون بأنفسهم وهم قادرون على ذلك. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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