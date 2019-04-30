المجلس العسكري يحذر من إشاعة الفوضى

حذر المجلس العسكري الانتقالي من التفلتات والإخلال بالأمن، وقال: لن نسمح بإشاعة الفوضى والتفلتات الأمنية بالبلاد.

و أقر الفريق ركن ياسر عبدالرحمن عضو المجلس العسكري الانتقالي – خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة الدفاع – أقر بأن الشباب هم قادة الثورة مؤكداً بأن المجلس العسكري اتفق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على شراكة حقيقية لتسيير الفترة الانتقالية للخروج بالبلاد إلى بر الأمان، واستعرض ما تم الاتفاق عليه في وثيقة إعلان الحرية والتغيير و ما تم طرحه، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بانتقال الثورة من مرحلة الاعتصام إلى مرحلة بناء الدولة خلال الفترة الانتقالية.

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وقال بحسب سونا – إن المجلس العسكري الانتقالي له واجب أخلاقي تجاه الشعب السوداني للانتقال به إلى دولة ديمقراطية حديثة متطورة، وزاد بأن الواجب الوطني يحتم علينا الاستمرار في عملية التفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير.

من جانبه أكد الفريق ركن شمس الدين كباشي إبراهيم الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي أن المجلس العسكري سيظل يمد يده بيضاء لقوى إعلان الحرية والتغيير، مؤكداً الاستمرار والمضي قدماً في الشراكة معهم للوصول إلى حل فيما تم طرحه من قضايا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)