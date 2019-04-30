حميدتي : يعلن إصدار لائحة جديدة لترقيات الشرطة وصرف البديل النقدي و يتبرع لمنسوبيها بمرتب ٣ أشهر

أعلن نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو عن إلغاء لائحة ترقيات الشرطة وإصدار لائحة جديدة تتماشى مع لوائح القوات النظامية الأخرى، وصرف البديل النقدي الذي صدر قراراً بإيقافه منذ العام ٢٠١٣، بجانب تبرعه بمرتب ثلاثة أشهر تأكيداً على دورها الكبير في العملية الأمنية، مؤكداً على ضرورة هيكلة الشرطة وللنأي بها بعيداً عن الجهوية والحزبية والقبلية.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو لدى مخاطبته يوم (الثلاثاء)، حشداً شرطياً كبيراً بإحدى إدارات الشرطة بالمنطقة الصناعية بحضور مدير عام الشرطة الفريق أول بابكر أحمد الحسين، قال بحسب “الصيحة الآن” إن الشرطة هي خط الدفاع الأول، مشيراً إلى وقوفه خلفها حتى تطلع بدورها المنوط بها، مؤكداً عدم السماح لأي جهة نظامية أخرى بالقيام بصلاحياتها لافتاً إلى أن الشرطة قوة مدربة وذات تاريخ قديم لا يسمح بالتطاول عليها. وأكد الفريق أول محمد حمدان أنهم سيدعمون الشرطة ويعملون على تأهيلها وحمايتها وفقاً للقانون.

وبشر باعتماد المجلس العسكري لهيكلة المرتبات الذي قدمته قيادة الشرطة، وقال (نعمل على تحسين بيئة العمل في الشرطة، وإنفاذ كافة مطلوبات منسوييها للحياة الكريمة ورفع الظلم ومحاسبة المقصرين، وأضاف بالمقابل نريد تفانياً في العمل والتضحية فيه، وعدم الالتفات لأصحاب الأجندة، مؤكداً أن الشرطة جهاز قومي لا يخضع للجهوية والحزبية والقبلية، وشدد على قومية الشرطة في المرحلة القادمة بأن لا يخضع تعيين الضباط فيها لهذه التصنيفات كما كان في السابق.

من جهتها رحبت قيادة الشرطة بقرارت النائب وهتف ضباط وضباط صف وجنود باسمه عالياً مرحبين بالقرارات التي انتظروها لسنوات طوال، واعتبروها نصرة لمطالبهم المشروعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)