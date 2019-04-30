تجمع المهنيين السودانيين : المجلس العسكري “غير جاد” في تسليم السلطة للمدنيين

التاريخ: 30-أبريل-2019
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قال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، يوم الثلاثاء إن المجلس العسكري الانتقالي ليس جاداً في تسليم السلطة للمدنيين.
وقال محمد ناجي الأصم المتحدث باسم التجمع بحسب “رويترز” ”ما نستشعره من كل تصرفات المجلس العسكري حتى اللحظة أنه غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين“.
وأضاف في مؤتمر صحفي في العاصمة الخرطوم ”الزمن قد تطاول، ومع تطاول الزمن صلاحيات المجلس العسكري تتمدد وهذه خطورة كبيرة جداً على الثورة السودانية“.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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