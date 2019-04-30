تعرف على التداعيات القانونية لتصنيف الولايات المتحدة الإخوانَ تنظيمًا إرهابيًّا

في حال تم تصنيف منظمة ما منظمةً إرهابية؛ فإنه يحظر على أفرادها وممثليها دخول الولايات المتحدة، كما يتم طرد أفرادها الموجودين بالفعل داخل البلاد، وهو ما قد يمثّل ضربة كبرى لقيادات وأفراد الجماعة الذين يقيم بعضهم في الولايات المتحدة أو يتردّدون عليها من حين لآخر للعلاج أو مباشرة بعض الأعمال.
كما ستحظر أمريكا على مواطنيها وكل من يخضع لسلطتها القضائية، تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو الموارد للأفراد التابعين للإخوان المسلمين، أو للكيان المعنوي للجماعة، بما في ذلك الأموال والسكن والتدريب والمشورة والأماكن الآمنة، وغيرها من أشكال الدعم الممكن.
كما ستشجع الولايات المتحدة غيرها من الدول على تصنيف الإخوان المسلمين منظمةً إرهابية وفقًا لتصنيفاتهم الداخلية، كذلك ستفرض عقوبات اقتصادية على الدول والشركات المتعاملة مع الجماعة، وتمنع كل أشكال التبرعات أو المساهمات والمعاملات الاقتصادية مع هذا الكيان دوليًّا.
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