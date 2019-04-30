نيويورك تايمز: ترامب يتجه إلى تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى، الثلاثاء، أن البيت الأبيض أصدر تعليماته لمسئولى الأمن القومى والدبلوماسيين لإيجاد سبيل لفرض عقوبات على جماعة الإخوان فى أوائل أبريل الجارى. ويفرض مثل هذا التصنيف عقوبات اقتصادية وحظر سفر واسعة النطاق على الشركات والأفراد الذين على صلة بالجماعة.
وجاءت خطوة ترامب فى أعقاب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 9 أبريل. وفى اجتماع مغلق لم يشارك فيه الصحفيين، حث السيسى نظيره الأمريكى على اتخاذ هذه الخطوة والانضمام إلى مصر فى تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية. ورد الرئيس الأمريكى بالإيجاب، قائلاً إن ذلك سيكون منطقيًا. وقال مسئولون إن بعض مستشارى ترامب فسروا ذلك على أنه التزام.
وفى بيان لها، اقرت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، بأن الإدارة تعمل على تصنيف الإخوان كتنظيم إرهابى. وقالت: "لقد تشاور الرئيس مع فريق الأمن القومى وقادة المنطقة الذين يشاركونه قلقه، وهذا التصنف يسير فى طريقه من خلال العملية الداخلية".
وقال مسئولون إن جون بولتون، مستشار الأمن القومى، ومايك بومبيو، وزير الخارجية، يدعمان الفكرة.
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