واشنطن تحتاج إلى دعم القاهرة لإدراج الاخوان على قوائم الارهاب

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان قريباً عن جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي ، وذلك في أعقاب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لواشنطن .

ويرى خبراء ومحلّلون أن واشنطن تحتاج إلى دعم القاهرة لتمرير خطتها لتسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية قد تقدِّم ترضية لمصر، تتمثّل في الإعلان عن اتخاذ خطوات نحو إدراج الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب الأمريكية.

لكن يبقى الإعلان شيئاً، والتنفيذ على أرض الواقع شيء آخر، خاصة وأن هذه الخطوة قد تصطدم برفض الكونجرس لها، مع الأخذ في الاعتبار أن بعض المؤسسات الأمريكية تتحفّظ على إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب، حسب تقرير.