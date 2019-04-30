المرشد: تصنيف أمريكا يحكم الخناق على جماعة الإخوان

قال سامي المرشد، مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي، إن الولايات المتحدة أعلنت انها تعملعلى تصنيف حزب الاخوان منظمة ارهابية بعد ان صنفت المليشيات الايرانية منظمات ارهابية.

وأضاف، عبر حسابه على تويتر، أن هذا يحكم الخناق على هؤلاء الذين توشحوا رداء الاسلام زيفا من السنة والشيعة لتحقيق مكاسب سياسية ومشاريع هدامة تسببت بويلات وحروب كثيرة للعرب والمسلمين في كل مكان.

وفي وقت سابق، قال الإعلامي الإماراتي، جمال الحربي، إن الإمارات كانت السباقة في معرفة وإدراك خطر جماعة الإخوان المسلمين.

وكتب الحربي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الثلاثاء، نيسان 30، 2019: المتحدثة باسم البيت الابيض تؤكد أن الولايات المتحدة بدأت الاجراءات النهائية لتصنيف تنظيم الإخوان الارهابي جماعة إرهابية.

وأضاف الحربي: هي خطوة بدأتها الإمارات منذ سنوات لتكشف للعالم خطورة هذا التنظيم وما يحمله من أجندات خبيثة على الإنسان والإنسانية.