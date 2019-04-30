وتابع "وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على خلاياها أينما كانت وناشطيها وداعميها ومموليها ومستضيفيها".
واختتم" سمعتوا يالحمدين أم لا؟ ".
وكان المحلل السياسي، أمجد طه، أكد اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم الإعلان من الجانب الأمريكي عن أسماء إرهابيين إخوان مطلوبين للعدالة يتواجدون في تركيا وقطر".
وتابع "يعني عندك برلماني وزير مدير اخواني إخلص منه.. قطر وتركيا".
ومضي" مصدر دبلوماسي أكد لنا ؛خلال أيام ستصدر أمريكا قرار فرض عقوبات اقتصادية واسعة على شركات وأفراد الإخوان".
وأضاف "وستصنف الإخوان تنظيماً ارهابياً ومن ينتمي له في أمريكا سيتم اعتقاله فوراً".
واختتم "كما سيتم الإعلان عن أسماء إرهابيين إخوان مطلوبين للعدالة يتواجدون في تركيا وقطر"
كانت هذه تفاصيل خبر صحفي سعودي يخاطب "الحمدين" بشأن القرار الأمريكي حول الإخوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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