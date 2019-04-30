صحفي سعودي يخاطب "الحمدين" بشأن القرار الأمريكي حول الإخوان

خاطب الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الثلاثاء، تنظيم الحمدين في قطر إن كان قد سمع بالقرار الأمريكي بشأن الإخوان.

وكتب الخميس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "قال البيت الأبيض إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا".

وتابع "وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على خلاياها أينما كانت وناشطيها وداعميها ومموليها ومستضيفيها".

واختتم" سمعتوا يالحمدين أم لا؟ ".

وكان المحلل السياسي، أمجد طه، أكد اليوم الثلاثاء، إنه "سيتم الإعلان من الجانب الأمريكي عن أسماء إرهابيين إخوان مطلوبين للعدالة يتواجدون في تركيا وقطر".

وقال طه في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "اليمن العربي" - "خذ الجديد، في نجاح لدبلوماسية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، أمريكا وعبر السيد الرئيس دونالد ترمب،ستصنف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً، وستفرض عقوبات على أفراد الإخوان وشركاتهم وكل من يدعمهم".

وتابع "يعني عندك برلماني وزير مدير اخواني إخلص منه.. قطر وتركيا".

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ومضي" مصدر دبلوماسي أكد لنا ؛خلال أيام ستصدر أمريكا قرار فرض عقوبات اقتصادية واسعة على شركات وأفراد الإخوان".

وأضاف "وستصنف الإخوان تنظيماً ارهابياً ومن ينتمي له في أمريكا سيتم اعتقاله فوراً".

واختتم "كما سيتم الإعلان عن أسماء إرهابيين إخوان مطلوبين للعدالة يتواجدون في تركيا وقطر"