إغلاق مُفاجئ للحدود السودانية الإثيوبية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أغلقت السلطات المختصة “الأحد” وبصورة مفاجئة، نقاط حدودية متاخمة لدولة إثيوبيا.

وقال مواطنون إنهم تفاجئوا بإغلاق الحدود في طريق عودتهم إلى السودان، في وقت أشار فيه آخرون من منطقة الحمرة الإثيوبية أن اغلاق الحدود ربما يعود لقطع الطريق أمام هروب قيادات النظام السابق.

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غير أن مصادر قالت “هذا وقت عيد يحتفل به الإثيوبين كل عام، وقد يكون سبباً وراء الإغلاق”.

وأغلقت حدود السودان أمام الداخلين لإثيوبيا والخارجين منها في منطقة “اللكدي” شمال شرق مدينة القضارف.

ويعد هذا الإغلاق هو الثاني خلال الأيام الماضية.

باج